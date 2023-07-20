Запад сосредотачивает основные усилия на ремонте предоставленной Украине военной техники, а не на передаче новой — Пентагон 20 июля, 15:31 Запад сосредотачивает основные усилия на ремонте предоставленной военной техники, а не передаче новой (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Западные партнеры сосредотачивают основные усилия на ремонте уже предоставленной Украине военной техники, вместо передачи новой. Это связано с осознанием того, что война будет длиться «месяцы и годы».

Об этом заявил главный представитель Пентагона по вопросам закупок Уильям Лаплант в интервью Politico.

Сообщается, что потребность отремонтировать предоставленное вооружение и вернуть его на поле боя во время украинского контрнаступления является более острой, чем когда-либо за время полномасштабной войны.

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Politico сообщает, что поддержание современного оборудования стоимостью миллиарды долларов в рабочем состоянии является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, возглавляемой США, Польшей и Великобританией.

Встречи контактной группы по вопросам обороны Украины проводятся регулярно для того, чтобы понять, что еще партнеры могут сделать, чтобы помочь как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

«Мы постоянно ведем разговоры с украинскими коллегами … Что им еще нужно? Есть ли еще запчасти, которые мы можем прислать? Мы фактически отслеживаем то, что называется уровнем доступности каждой из этих систем, почти в реальном времени», — заявил Лаплант.

Отмечается, что за 17 месяцев полномасштабной войны Украина накопила большой арсенал техники, которую нужно ремонтировать.

По словам анонимного собеседника Politico, знакомого с закрытыми переговорами, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн основное внимание было уделено транспортным средствам и оборудованию для разминирования, а также мобильной противовоздушной обороне малой дальности.

По словам Лапланта, благодаря созданной ремонтной инфраструктуре в течение прошлого года, команды за линией фронта способны «мгновенно получать информацию, находить неисправности и исправлять их, обеспечивая полную функциональность».

«И я действительно хочу отдать должное украинцам, они те, кто это делает… Мы следим за тем, чтобы они имели действительно все необходимое. И если детали должны быть доставлены из страны, находящейся на другом конце света, мы заботимся о том, чтобы они получили их. Поэтому поддержка сейчас составляет основную часть нашей работы», — заявил он.

США также перевели на украинский язык более 700 технических инструкций для подаренного оружия и обратились к оборонным фирмам по всему миру, чтобы обеспечить пакеты технических данных для систем.

Лаплант также заявил, что украинские военнослужащие использовали 3D-принтеры для изготовления запчастей к пушкам, которые «изнашиваются» от постоянного использования.

«Они просто печатали их прямо там, в Украине… Сначала они печатали их путем обратного проектирования, как могли, и тот факт, что они не служили так долго, как оригинальная деталь, их не волновал, потому что они получали (необходимые детали — ред.) очень быстро».

Отмечается, что для Украины скорость получения вооружения стоит на первом месте в усилиях сохранить новую технику в бою.

18 июля состоялась очередная встреча в формате Рамштайн. По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.

После встречи министр обороны Алексей Резников говорил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».



«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.