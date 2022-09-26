Запад разрабатывает планы действий на случай попытки РФ применить ядерное оружие — FT 26 сентября, 09:41 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Страны Запада разрабатывают планы на случай, если кремлевский диктатор Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины, сообщает Financial Times.

По данным собеседников издания, союзники считают, что угрозы Путина вряд ли будут реализованы и не сигнализируют об изменении ядерной стратегии РФ.

В то же время страны Запада все равно повышают мониторинг и сдерживание.

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«Если он думает, что угроза должна была склонить Украину к капитуляции или уступкам 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине — произошло обратное», — сказал чиновник из США.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли спровоцирует аналогичный ответ со стороны стран Запада. Вместо этого будут приняты обычные военные ответные меры со стороны западных стран.

«Есть очень много „красных линий“, и, наверное, они не там, где их „проводит“ Путин», — отметил один из них.

По их словам, в западных столицах восприняли слова Путина о том, что он «не блефует» с ядерными угрозами как попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя. План Кремля может заключаться в том, чтобы дальше, после псевдореферендумов на оккупированных территориях, подавать войну как «оборону».

Трое из пяти официальных лиц заявили, что государства-члены НАТО также передали сообщение Москве в частном порядке, подчеркнув масштабы ответных мер, к которым может привести любое применение ядерного оружия. Они отметили, что эта угроза возмездия останется лучшим сдерживающим фактором.

Представитель США добавил, что с украинской стороной уже проговорили возможные сценарии.

Логистика развертывания ядерного оружия сложна и требует много времени, поэтому западные разведывательные спутники могут легко обнаружить соответствующий процесс. Это означает, что Путин может усилить ядерную угрозу, предприняв несколько шагов, прежде чем дойдет до фактического применения оружия. Это также позволит Западу скорректировать свою готовность.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

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