Опасная идея. Почему задабривать Путина территориями бессмысленно, а мир обязан помочь Украине его сокрушить — редакционная статья Economist 27 мая, 13:25 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в румынском Бухаресте (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

На фоне разгорающейся дискуссии о том, должен ли Запад подталкивать Украину к поиску мира с Россией любой ценой, журнал The Economist обнародовал редакционную статью, в которой аргументирует опасность такой идеи для всего мира.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Ключевая мысль, высказанная в этой колонке, контрастирует с недавней резонансной редакционной статьей The New York Times, где звучал призыв к Белому дому обозначить Украине пределы помощи США, и, таким образом, подтолкнуть Киев к поиску компромисса с Москвой уже в ближайшее время.

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Почему такие инициативы, звучащие также из Италии, Франции и Германии, не спасут Украину от угрозы военных действий со стороны РФ, The Economist объясняет в редакционной статье под названием Украине нужна поддержка, а не робкие советы. Умиротворение Владимира Путина не принесет прочного мира. В свежем печатном номере журнала (от 28 мая) она вышла под названием Не останавливайтесь сейчас.

НВ предлагает ознакомиться с полным переводом этого текста.

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Говорят, [премьер-министр Великобритании] Маргарет Тэтчер предостерегала Джорджа Буша-старшего о том, что «сейчас не время колебаться», когда оба лидера планировали ответ на вторжение Саддама Хусейна в Кувейт. Будь Тэтчер еще жива, сегодня она могла бы отчетливо ощутить необходимость повторить свое предупреждение.

Пошел уже четвертый месяц войны в Украине, и неспровоцированная агрессия Владимира Путина встретила отпор, который мало кто мог себе представить — особенно со стороны отважных украинцев, но также и со стороны западных стран, которые оказали им политическую, экономическую и материальную поддержку. Огромная, но неумелая российская армия была вытеснена из северных районов страны, не сумев взять Киев, а также оттеснена от Харькова, второго по размеру города Украины на северо-востоке. Однако она по-прежнему удерживает существенные завоевания на Донбассе и на юге, где захватила «сухопутный мост», соединяющий ранее «украденный» Крымский полуостров с самой Россией. По мере продолжения боев, моральный дух украинцев сдержанно оптимистичен, поток оружия с Запада нарастает, а Конгресс США недавно утвердил пакет поддержки на 40 миллиардов долларов.

Однако среди европейцев и некоторых американцев ширится мнение о том, что пора рассмотреть вопрос о прекращении огня и о мирных переговорах. Некоторые утверждают, что война могла бы закончиться раньше, если бы Путину дали возможность «съехать», позволив провозгласить некую «победу» для внутренней аудитории. Такие аргументы взывают к эмоциям. Никто не хочет бесконечной войны. Чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей погибнет, тем больше домов будет разрушено, тем больше будет разорена экономика Украины и тем более существенно будут нарушены мировые поставки зерна. Если, позволив Путину «сохранить лицо», можно спасти жизни, кто может возражать?

И все же наивно полагать, что Путин готов заключить мир. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил на этой неделе, что переговоры всего лишь дадут России время «окопаться» и перегруппироваться (как это уже происходило в прошлом), прежде чем атаковать снова. Целью Украины остается стремление вернуть «всю свою территорию», заявил Зеленский. Он вновь заклинает Запад — что настойчиво делает с самого начала конфликта — отправить больше современного оружия, чтобы его страна могла дать отпор захватчикам. И он заявил о своей обеспокоенности тем, что Запад по-настоящему пока так и не объединился в своей поддержке Украины.

Зеленский прав по всем пунктам. Мир окажется в большой опасности, если агрессия Путина будет вознаграждена — то есть если он получит ту землю, которую занял. Вспомните, что произошло в 2014 году. При малозначимой на практике поддержке Запада Украине фактически пришлось стоять в стороне, в то время как Россия аннексировала Крым, а затем поддержала сепаратистский захват восточной части Донбасса. Восемь лет спустя Украине ничего не вернули обратно; и Путин, ободренный столь жалкой реакцией, решил откусить второй, и гораздо более крупный, кусок страны, которую он неоднократно называл не чем иным, как административным вымыслом 20-го века.

Если Запад сейчас ослабит поддержку Зеленского и подтолкнет его к преждевременным переговорам, каков будет результат? Скорее всего, Россия закрепит свои завоевания; она быстро нарушит любые данные обязательства; а положение Путина внутри страны укрепится благодаря его «победе». В конечном итоге это то, что уже произошло раньше. И рано или поздно у него возникнет искушение попробовать в третий раз атаковать Украину или еще какую-то страну — например, Грузию, Молдову или даже одну из стран Балтии.

Более того, другие деспоты в других частях мира пришли бы к выводу, что разжигание войны может окупиться, если вы достаточно долго гнете свою линию. Столкнувшись с недовольством дома, они будут искать боевой славы где-то за рубежом, чтобы отвлечь свой народ, уверенные в том, что любое сопротивление демократического мира будет недолгим.

Никакое решение не может быть навязано Украине без согласия украинцев. Зеленский вряд ли останется на своем посту, если он в качестве упреждающего шага сдаст территорию в тщетной попытке «умиротворить» своего алчного соседа. Не покорились бы гнету российского правления и жители таких территорий: они вели бы партизанскую войну, которая может длиться годами.

На данный момент ситуация нестабильна. Отступив с севера и северо-востока, россияне нарастили темп атак на востоке. Они нацелились на удерживаемый Украиной город Северодонецк на Донбассе, с явной целью отрезать украинские силы и продвинуться к Славянску и Краматорску в попытке взять под контроль весь регион. Где остановится Путин — неясно, однако если он не потерпит сокрушительного поражения, то продолжит делать все возможное, чтобы искалечить Украину. Он считает открытую, ориентированную на Запад демократию у своего порога вызовом той замкнутой внутрь автократии, которую Путин навязал России. Он не даст украинцам жить в мире, поэтому им ничего не остается, кроме как противостоять ему. Запад должен продолжать помогать им, пока дело не будет сделано.

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