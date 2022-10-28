Запад предупредил РФ о последствиях ядерного удара на языке, который понимает Путин — Кулеба 28 октября, 22:21 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Страны Запада предупредили РФ о последствиях использования ядерного оружия на языке, который понимает российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

Кулеба подчеркнул, что предупреждения Запада до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были слишком абстрактными, «потому что президент Путин понимает только язык силы».

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«Когда Россия вбросила дезинформацию о „грязной бомбе“, произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин», — сказал Кулеба.

Министр убежден: это означает, что подход Запада к России изменился от абстрактных угроз к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы их предотвратить.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Вашингтон предупредил Путина о последствия любого применения ядерного оружия.

23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу позвонил министрам Китая и Индии и также рассказал им о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».