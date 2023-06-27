«Не раскачивайте лодку». Западные союзники посоветовали Украине не наносить удары по России во время бунта Пригожина — CNN 27 июня, 08:05 23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Западные союзники посоветовали Украине не наносить удары по России во время бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщает CNN.

По словам западного чиновника, с украинскими официальными лицами на разных уровнях проводилась «разъяснительная работа», в ходе которой союзники предостерегали их от того, чтобы они не воспользовались хаосом для нанесения ударов внутри России.

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«Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России», — говорится в статье.

Один из чиновников заявил, что послание было таким: «Не раскачивайте лодку».

По его словам, послание было передано на уровне министров иностранных дел, депутатов и через послов.



«Это внутреннее дело России», — сказал чиновник украинским официальным лицам.

Источник рассказал, что союзники предостерегали украинцев от провоцирования ситуации.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».