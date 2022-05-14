Все пушки мира. Мировые СМИ подсчитали, хватит ли Западу оружия для Украины, а также какая страна помогает ей бить оккупантов больше всего 14 мая, 08:10 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Морские пехотинцы США загружают гаубицу M777 в грузовой отсек американского транспортного самолета для доставки в Европу и последующей передачи Украине (Фото:U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Handout via REUTERS)

США и Канада должны нарастить производство оружия, а Евросоюз — как можно скорее позаботиться о собственной энергетической безопасности. Западная пресса анализирует вызовы, которые ставит перед Западом война в Украине, а также рассматривает реальное состояние экономики России.

После выступления российского диктатора Владимира Путина 9 мая, в котором он не дал ни единого намека на скорое окончание войны в Украине, и высказываний президента США Джо Байдена об отсутствии у Путина выхода из разрвязанного им конфликта, Запад готовится к длительной борьбе, пишет интернет-ресурс канадского. общественного вещателя CBC News . Лидеры западных стран подтверждают, что готовы помогать Украине противостоять российской агрессии долгое время. Впрочем, продолжение поставок летального оружия потребует баланса, который бы исключал угрозу внутренней обороноспособности, отмечает издание.

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Канада уже направила украинским военным несколько гаубиц М-777 и тысячи противотанковых систем М-72, а премьер-министр Джастин Трюдо во время своего недавнего визита в Киев анонсировал дополнительную военную помощь, которая включает в себя артиллерийские снаряды, дроны с камерами и стрелковое оружие. Впрочем, Канада «не может отдать в залог будущее», отмечает в комментарии общественному вещателю генерал Уэйн Эйр, ведь подсчет потребностей ее собственных войск в вооружении постоянно меняется. Поэтому оборонная промышленность страны должна «перейти на военные рельсы и увеличить свои производственные линии, чтобы быть способной поддерживать существующие нужды, будь то боеприпасы, артиллерия или ракеты», считает канадский военный.

Между тем, в Соединенных Штатах, которые по некоторым оценкам предоставляют 70% всего поступающего в Украину летального вооружения, уверены в способности поддерживать собственные запасы на достаточном уровне. «Что касается вещей, которые нам больше всего понадобятся, чтобы поддерживать оборонную готовность [для противостояния] другим противникам вроде Китая, думаю, мы в достаточно хорошей форме», — цитирует CBC Марка Киммитта, бригадного генерала армии США в отставке. Однако, как и ряд других аналитиков, а также законодателей, он считает, что для наращивания производства вооружений США должны использовать Закон об оборонном производстве (Defense Production Act). В 2020 году к полномочиям этого закона прибег тогдашний президент Дональд Трамп, чтобы в разгар пандемии COVID-19 производители оборудования смогли как можно быстрее начать производство аппаратов ИВЛ.

И даже после применения этого закона увеличение производства потребует времени, констатирует издание. По подсчетам информационного агентства Associated Press, США отправили в Украину примерно треть своих запасов переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и четверть запасов переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. В американской военно-промышленной компании Lockheed Martin сообщают, что планируют увеличить годовое производство комплексов Javelin с 2,1 тыс. до 4 тыс., но для этого потребуются месяцы или годы, чтобы адаптировать цепочки поставок. Что же касается комплексов Stinger, то некоторые из компонентов уже недоступны на рынке, так что оружие потребует редизайна, на что тоже уйдет время. Дополнительную задержку могут вызвать и сложности с микросхемами, цепочки поставок которых нарушила пандемия.

Хорошая же новость состоит в том, что поддержку Украины одобряют как простые канадцы, так и американцы. По данным свежего опроса канадского Института Ангуса Рида, 38% респондентов считают, что Канада делает недостаточно для поддержки Украины, еще 36% – что в самый раз, и только 13% называют уровень поддержки слишком высоким. Практически такие же настроения фиксирует среди американцев недавний опрос газеты The Washington Post и новостного телеканала ABC News. Кроме того, Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц – все недавно победили на выборах, а в США президента будут выбирать только в 2024 году. Это уменьшает давление на западных лидеров в том, как их решения по военной поддержке Украины повлияют на избирателей.

И все же пока неизвестно, как изменится ситуация по мере того, как война будет продолжаться, а военные расходы будут расти вместе с ценами на продовольствие и энергоносители, предупреждает автор.

Сегодня в Европе все острее возникает вопрос энергетической безопасности. У региона осталось немного времени, чтобы найти альтернативы российскому газу, пишет американская медиа-компания CNN .

В течение двух с лишним месяцев войны российский газ продолжал поступать в Европу. Причем 30% его объема – через территорию Украины, подсчитывают аналитики Independent Commodity Intelligence Services (ICIS). Но в этот вторник компания Оператор ГТС Украины сообщила, что вынуждена приостановить транзит через станцию Сохрановка, переправляющую 32,6 млн кубометров газа в сутки. Это примерно треть всего российского газа, проходящего через Украину в Европу, подсчитывает издание. Украинский оператор обвинил российских военных во вмешательстве в работу станции, из-за чего «стабильность и безопасность всего украинского газотранспорта» была нарушена. Когда транзит газа через Сохрановку возобновится, неизвестно.

Остановка работы станции оказывает не слишком значительное влияние, ведь обеспечивает лишь 2,3% общего газоснабжения для Европы. Впрочем, подобные проблемы, которые начинают возникать, указывают на то, что «Европе не следует воспринимать поставки газа как должное», отмечает Симоне Тальяпьетра, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel. «Сейчас правительства должны действовать как в чрезвычайной ситуации», – подчеркивает он.

В 2021 году российский газ составлял около 45% от общего европейского импорта. Сейчас в Евросоюзе предлагают сократить потребление российского газа на 66% до конца года, однако детального плана достижения этой цели пока нет.

Тем временем Москва еще в прошлом месяце прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. А через сутки после заявления Украины о станции Сохрановка российский Газпром приостановил поставки через проходящий по территории Польши газопровод Ямал-Европа и прекратил отправлять газ дистрибьютору в Германии.

Реакция рынка на все эти события была достаточно мягкой — в частности, благодаря достаточному уровню запасов в хранилищах, теплой погоде и рекордному объему импортированного в Европу в прошлом месяце сжиженного природного газа, отмечает Том Марзек-Мансер, руководитель отдела аналитики газового рынка ICIS. Впрочем, поскольку война продолжается, дальнейшие перебои в поставках газа в Европу могут всколыхнуть рынки и привести к еще большему повышению цен на энергоносители. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища ЕС заполнены примерно на 37%. Это вполне нормальный уровень для текущего времени года, однако он далек от целевого в 80%, который в объединении запланировали на ноябрь.

Европа должна как можно быстрее позаботиться о своей энергетической безопасности. В частности, одна из мер, которую предлагает Каушал Рамеш, аналитик газового рынка норвежской аналитической компании Rystad Energy, заключается в создании альянса покупателей, через который страны ЕС будут совместно закупать газ у всех поставщиков и таким образом не будут конкурировать за одни и те же поставки, подталкивая вверх цены.

Еще одна проблема — давление на европейскую валюту, что влечет за собой неопределенность из-за войны войны и роста цен на пути к преодолению зависимости от российских энергоносителей. Курс евро к доллару составляет 1,04, что является самым низким показателем за последние пять лет. С начала 2022 года евро подешевел на 14%. Тем временем российская валюта дорожает. Этим, а также низкой инфляцией, похвастался российский диктатор во время своего телевизионного обращения 12 мая. Однако его тезисы обманчивы, ведь российская экономика демонстрирует явные признаки разрушения под давлением международной изоляции как наказания за вторжение России в Украину, пишет американский журнал Forbes .

С начала года рубль действительно вырос более чем на 11% по отношению к доллару США. Однако эксперты рынка и западные чиновники утверждают, что такие показатели связаны с тем, что российское правительство искусственно поддерживает курс валюты с помощью контроля капитала. Такая динамика не является показателем подлинной эффективности российской экономики, подчеркивают эксперты. По прогнозам МВФ и Всемирного банка, в текущем году российский ВВП сократится на 8,5% - 11%.

Путин также заявил, что инфляция за последнюю неделю в России составила 0,1%, в то время как в некоторых странах Европы годовой рост цен достигает 20%. Это утверждение еще более обманчиво, пишет издание. Ведь, по данным российского центрального банка, в апреле инфляция в РФ в годовом выражении составила 18%. И это значительно превышает аналогичный показатель ЕС – 7,5%.

После того, как сотни иностранных производителей покинули Россию в знак протеста против развязанной ею войны в Украине, Путин заявил, что российские производители уже «заполняют» их нишу. Впрочем, определенные цифры демонстрируют, насколько мощное влияние оказывает выход мультинациональных компаний. К примеру, продажи автомобилей: в апреле они сократились на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные российской некоммерческой организации Ассоциация европейского бизнеса (AEB).

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