«Большой шаг». Западные лидеры и дипломаты отреагировали на решение Германии отправить танки Leopard 2 Украине

25 января, 15:43
Поделиться:
Leopard 2 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Leopard 2 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что решение Германии отправить танки Leopard 2 в Украину было правильным.

«Правильное решение союзников и друзей по НАТО направить главные боевых танков в Украину. Наряду с Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины», — написал Сунак в Twitter.

Видео дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил канцлера Шольца за решение касательно танков.

Читайте также:
«Не было сомнений, что дожмут». Берлин в вопросе поставок танков сделал шаги на опережение, но мы еще их не знаем — эксперт

«Решение об отправке Leopards в Украину — большой шаг к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее», — написал он в Twitter.

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что Франция приветствует решение Германии, которое продолжает и увеличивает поддержку, которую Франция начала поставкой AMX10 RC.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал решение картинкой с украинским флагом и написал «Tanke shön» — измененное немецкое Danke schön, которое переводится как большое спасибо.

NV
Фото: NV

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Война России против Украины танки Leopard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X