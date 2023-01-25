«Большой шаг». Западные лидеры и дипломаты отреагировали на решение Германии отправить танки Leopard 2 Украине 25 января, 15:43 Leopard 2 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что решение Германии отправить танки Leopard 2 в Украину было правильным.

«Правильное решение союзников и друзей по НАТО направить главные боевых танков в Украину. Наряду с Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины», — написал Сунак в Twitter.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил канцлера Шольца за решение касательно танков.

«Решение об отправке Leopards в Украину — большой шаг к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее», — написал он в Twitter.

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что Франция приветствует решение Германии, которое продолжает и увеличивает поддержку, которую Франция начала поставкой AMX10 RC.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал решение картинкой с украинским флагом и написал «Tanke shön» — измененное немецкое Danke schön, которое переводится как большое спасибо.

Фото: NV

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.



По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.



До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.



Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.



Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.