Цель Запада — помощь Украине, а не смена режима в России — Шольц 29 июня, 00:39 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российской агрессии, а не смена путинского режима.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Sky News.



Глава немецкого правительства подчеркнул, что надеяться на свержение режима в России во время бунта основателя частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина было бы бессмысленно, поскольку не факт, что такой вариант развития событий «был бы лучше».

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«Войска Вагнера — это военное подразделение, которое действует очень агрессивно по всему миру, и непосредственно в войне России против Украины», — добавил канцлер.

Он также отметил, что неудавшийся мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.

«Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так прочно сидит в седле, как он всегда утверждает», — рассказал Шольц.

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Канцлер уточнил, что пока неясно, заставит ли такая ситуация Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.