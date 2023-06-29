Цель Запада — помощь Украине, а не смена режима в России — Шольц

29 июня, 00:39
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российской агрессии, а не смена путинского режима.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Sky News.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что надеяться на свержение режима в России во время бунта основателя частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина было бы бессмысленно, поскольку не факт, что такой вариант развития событий «был бы лучше».

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«Войска Вагнера — это военное подразделение, которое действует очень агрессивно по всему миру, и непосредственно в войне России против Украины», — добавил канцлер.

Он также отметил, что неудавшийся мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.

«Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так прочно сидит в седле, как он всегда утверждает», — рассказал Шольц.

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Канцлер уточнил, что пока неясно, заставит ли такая ситуация Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Военная помощь Война в Украине Украина-Германия Олаф Шольц

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