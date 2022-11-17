Часть Запада не готова пойти на новую эскалацию ради окончательной победы над российским режимом — Климкин 17 ноября, 13:54 Полицейский срывает плакат с российской политической рекламой в Херсоне, 16 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что часть Запада не готова пойти на новую эскалацию ради победы над российским режимом.

«Следует быть честными и сказать, что значительная часть Запада (не весь Запад) не готова пойти на новую эскалацию с тем, чтобы одержать окончательную победу над российским режимом как таковым, то есть перезагрузить его», — сказал Климкин Радио НВ.

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По его словам, то, что западные страны говорят, что Украина не может проиграть, «очень правильно», но дискуссии о том, что значит победить Путина, все еще продолжаются.

«И вот здесь консенсуса очевидного на Западе пока нет. И есть большой страх перед тем, что этот режим начнет сыпаться со своими гиперзвуковыми ракетами, ядерными зарядами и еще многим. Кроме того, к сожалению, нет стратегии, а что делать дальше с этой Россией? Иногда это называется депутинизация. Мне это не нравится. Это же не о Путине, а о том, что у нас называется дерашизация, условно назовем», — сказал бывший глава МИД Украины.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только возвращение захваченных Россией территорий, включая Донбасса и Крыма, позволит положить конец войне.

Зеленский подчеркнул, что простого прекращения огня будет недостаточно.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации. Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.



