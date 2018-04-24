Запад нашел механизм обхода вето России в Совбезе ООН - The Guardian

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Запад намерен воспользоваться резолюцией, которая позволит рассмотреть нужный вопрос прямо на Генассамблее ООН

Запад намерен воспользоваться резолюцией, которая позволит рассмотреть нужный вопрос прямо на Генассамблее ООН

Страны Запада нашли механизм обхода вето России в Совбезе ООН, пишет The Guardian.

По данным издания, союзники обратили внимание на редко используемый прецедент - резолюцию 1950 года "Единство ради мира", принятую во время Корейской войны.

Резолюция была принята на тот случай, если Совбез ООН не может реализовать свои полномочия в сфере безопасности из-за разногласий постоянных членов.

Она позволяет девяти из 15 членам Совета безопасности обойти вето (в данном случае - российское - Ред.) передать какой-либо вопрос на всеобщее голосование на Генассамблее ООН. Для его одобрения необходимо две трети голосов Генассамблеи.

Как пишет издание, обсуждение перспективы использования резолюции проходило в Швеции, на встрече постпредов ООН, в контексте постоянного российского вето по Сирии. 

Активизация союзников также обусловлена тем, что Россия отказалась поддержать расследование последней химической атаки даже после авиаударов США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

США возложили ответственность за нападение на Россию и Сирию. Россия же считает, что химическая атака была постановкой с участием иностранных спецслужб.

В ответ США и союзники нанесли ракетные удары по объектам вооруженных сил режима Башара Асада.

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