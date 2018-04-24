Запад нашел механизм обхода вето России в Совбезе ООН - The Guardian

Запад намерен воспользоваться резолюцией, которая позволит рассмотреть нужный вопрос прямо на Генассамблее ООН

Страны Запада нашли механизм обхода вето России в Совбезе ООН, пишет The Guardian.

По данным издания, союзники обратили внимание на редко используемый прецедент - резолюцию 1950 года "Единство ради мира", принятую во время Корейской войны.

Резолюция была принята на тот случай, если Совбез ООН не может реализовать свои полномочия в сфере безопасности из-за разногласий постоянных членов.

Она позволяет девяти из 15 членам Совета безопасности обойти вето (в данном случае - российское - Ред.) передать какой-либо вопрос на всеобщее голосование на Генассамблее ООН. Для его одобрения необходимо две трети голосов Генассамблеи.

Как пишет издание, обсуждение перспективы использования резолюции проходило в Швеции, на встрече постпредов ООН, в контексте постоянного российского вето по Сирии.

Активизация союзников также обусловлена тем, что Россия отказалась поддержать расследование последней химической атаки даже после авиаударов США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

США возложили ответственность за нападение на Россию и Сирию. Россия же считает, что химическая атака была постановкой с участием иностранных спецслужб.

В ответ США и союзники нанесли ракетные удары по объектам вооруженных сил режима Башара Асада.