Глава Минобороны Литвы: Страны Запада переходят к поставкам тяжелого вооружения Украине
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas/facebook.com)
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Запада постепенно увеличивают военную поддержку Украины.
Война России против Украины — главные события 6 апреля
Об этом сообщает Delfi.
По словам литовского министра, страны «постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии».
Он добавил, что это хорошие решения, которые укрепляют украинскую армию.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.