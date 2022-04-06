Глава Минобороны Литвы: Страны Запада переходят к поставкам тяжелого вооружения Украине

6 апреля, 12:03
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas/facebook.com)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas/facebook.com)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Запада постепенно увеличивают военную поддержку Украины.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает Delfi.

По словам литовского министра, страны «постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии».

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Он добавил, что это хорошие решения, которые укрепляют украинскую армию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Литва Украина Тяжелое вооружение Война России против Украины

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