Глава Минобороны Литвы: Страны Запада переходят к поставкам тяжелого вооружения Украине 6 апреля, 12:03 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas/facebook.com)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Запада постепенно увеличивают военную поддержку Украины.



Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает Delfi.

По словам литовского министра, страны «постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии».

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Он добавил, что это хорошие решения, которые укрепляют украинскую армию.

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