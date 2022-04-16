«Хромая утка, хоть и опасная». Путин требовал нерасширения НАТО, а добился обратного эффекта — политолог 16 апреля, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Антироссийская демонстрация у посольства РФ в Варшаве. Польша, 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. В Кремле заявили, что страны станут противниками РФ.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Россия также требовала невступления Украины в Альянс, но Запад больше не реагирует на подобные ультиматумы, убежден политолог Олег Саакян.

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«Перестают РФ бояться и с ней считаться. Российские ультиматумы уже не воспринимаются всерьез. Был «покупайте газ только в рублях», проигнорировали все и сказали: «За валюту». До этого были [требования] не поставлять Украине никакой помощи. Все поставляют помощь, потому что считают это правильным. В конце концов ситуация со Швецией и Финляндией, где Россия сказала «не потерпим!», если они пойдут в НАТО, [страны] сказали: «Окей, ваши проблемы», — сказал Саакян в эфире Радио НВ.

Политолог называет это слабостью России и добавляет: диктатор Путин стремился к гарантиям нерасширения НАТО, а достиг обратного эффекта:

«Он хотел, чтобы эта война стала усилением влияния Российской Федерации, а в конце концов „жадность фраера сгубила“ и он наоборот его сжег: России и не боятся, и не считаются с ней, и самого Путина уже считают пусть опасной, но хромой уткой».

В настоящее время, продолжил политолог, Россия расшатывает международную систему безопасности. Понимая это, Швеции и Финляндии «нужно успеть прыгнуть под зонтик НАТО», объясняет Саакян, ведь как бы ни развивалась украинско-российская война, страны не хотят оказаться один на один с РФ или другими возможными конфликтами.

«Мы фактически уже зашли в Третью мировую войну, просто она происходит в горячей фазе на территории Украины. А как дальше может развится— это еще вопрос», — добавил политолог.

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