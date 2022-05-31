Страны Запада хотели бы полного отстранения Путина от власти — премьер Польши 31 мая, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Запада хотели бы полного отстранения от власти кремлевского диктатора Владимира Путина.

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В интервью Sky News он сказал, что если свободный мир проиграет войну за Украину, Путин всегда будет угрожать и шантажировать.

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«Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти — ред.). Он представляет грубую силу», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, если Украина выстоит как суверенное государство, это будет общей победой.

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