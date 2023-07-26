Вопрос истребителей F-16: западным партнерам еще не удалось согласовать план подготовки украинских пилотов — Politico 26 июля, 07:22 F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Западным партнерам еще не удалось согласовать план подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, сообщает Politico.

По словам трех американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений, Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран для поддержки обучения, но пока ни одна страна не выделила самолеты для этой программы.

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Одно из обсуждавшихся предложений по обучению заключается в том, чтобы привезти украинских пилотов в США для прохождения обучения в 162-м авиакрыле — подразделении Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне (штат Аризона), которое уже обучает иностранных партнеров полетам на F-16.

Однако, по словам двух американских чиновников и одного европейского чиновника, эта идея не получила широкого распространения.

Другой план предусматривает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-нибудь за пределами этой страны.

По словам двух американских чиновников, ничего не отменяется, и окончательные решения еще не приняты.

«Сотрудничество продолжается», — сказал один из чиновников.

Он заявил, что продолжают работать с партнерами и союзниками, «чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана».



Инфографика: NV

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

18 июля вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.