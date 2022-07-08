«Пытаются на зарплату поставить». Экс-глава МИД Украины заявил, что Запад должен зачистить себя от России 8 июля, 09:05 Рашистские граффити в столице Сербии Белграде (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что Запад должен «зачистить себя от России».



Климкин отметил, что значительная часть бизнеса на Западе «уже махнула рукой на эту Россию», в то время как политики, особенно европейские, «думают, что нам делать с этой Россией».

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Он подчеркнул, что важно при этом «не думать в категориях каких-то уступок и понятийных договоренностей», которые будет предлагать Путин — «особые там условия по газу, особые условия по каким-то другим ресурсам, поставке зерна в регионы, которые важны с точки зрения миграционных рисков для Европы».

Также бывший министр обратил внимание на усиление активности российской разведки в Европе и США.

«Раньше как-то пытались там под столом, а теперь пытаются на зарплату поставить часть западного общества. И то, что это происходит, четыре месяца после начала войны — говорит, что на самом деле на Западе российского влияния еще предостаточно. … Запад и сам должен начать зачистку России, сам должен зачистить себя от России, избавиться от этого безумного русского влияния. Это ведь не только там ограничить энергоносители или что-то другое. Это действительно главная задача Запада. Если Запад это не сделает, то Россия опять будет убаюкивать, говорить: да нет, да вот здесь взятки и вот льготные условия. Только зачистка, иначе никак», — заявил Климкин.

В середине июня украинский посол Андрей Мельник, являющийся одним из самых откровенных украинских критиков канцлера Олафа Шольца и его правительства, во второй части интервью НВ рассказал о трудностях прощания Германии с российским газовым прошлым. Он назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера «лакмусовой бумажкой» этих трудностей, отметив что тот все еще убежден, что его контакты с Путиным были в интересах Германии.

В конце апреля бывший канцлер Германии Герхард Шредер, в то время еще возглавлявший совет директоров Роснефти, заявил, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не планирует дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина. Однако в конце мая он ушел из совета директоров Роснефти и отказался от должности в Газпроме.



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