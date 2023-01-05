Западные союзники будут поддерживать Украину системно и стабильно в 2023 году — Резников 5 января, 21:49 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что страны Запада продолжат системно и стабильно передавать военную помощь Украине в 2023 году.



«Главное, что наши партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно. На сегодняшний день уже заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ОПК уже на рельсах, и главное — что будет ритмичность этих поставок в течение года», — сказал Резников в эфире телемарафона.

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Министр добавил, что вскоре отправится на очередную встречу в формате Рамштайн.

Резников также подчеркнул, что война России против Украины — это война ресурсов.

«Россия использует все свои ресурсы, запасы советского союза, большое количество людей, оружия. Конечно, мы как небольшая страна не выдержали бы. Но сегодня на нашей с вами стороне ресурсы цивилизованного западного мира», — подчеркнул украинский министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина способна сама победить страну-террориста Россию, однако без помощи партнеров это будет сделать сложно.