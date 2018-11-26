Россия заявила, что на задержанном украинском корабле находились сотрудники СБУ

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на задержанном украинском корабле находились сотрудники СБУ.

Об этом сообщают РИА Новости.

"На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специально задание - действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем", - сказал он на экстренном заседании Совбеза ООН.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.

26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине. Порошенко внес законопроект об утверждении соответствующего указа в Верховную Раду.

Порошенко заявил, что ввел своим указом военное положение на всей территории Украины с 9:00 28 ноября. Он также заявил, что решил ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны, "чтобы военное положение ни одним днем ​​не накладывалось на начало избирательной кампании".