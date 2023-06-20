Премьер-министр Чехии предупредил о риске замороженного конфликта в Украине из-за истощения Запада 20 июня, 13:25 Петр Фиала (Фото:Пресс-служба Президента Украины/Гандаут через REUTERS)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт из-за истощения сил, возможностей и поддержки и внимания со стороны западных стран, сообщает Novinky.

«Последние отчеты о прогрессе Украины сдержанно оптимистичны, но не похоже, что война закончится в ближайшее время. Напротив, существует угроза сценария замороженного конфликта, что означало бы создание очага перманентной безопасности нестабильности в Восточной Европе», — отметил Фиала.

Видео дня

По его словам, сценарий будет изнурительным в долгосрочной перспективе, поэтому Чехия вместе с другими странами должны «способствовать его предотвращению», поскольку общество «теряет понимание» поддержки Украины.

«Истощение — это то, что больше всего угрожает нам в сегодняшней ситуации. Я имею в виду не только истощение украинских сил и исчерпание возможностей, которые мы можем им предоставить, но и исчерпание поддержки и внимания со стороны западных стран. Есть угроза, что вскоре общество может потерять понимание поддержки атакованной страны», — предупредил премьер.

Он добавил, что Украина должна сделать все, чтобы оставаться единой, а «Россия была отвергнута и наступил мир на условиях, определенных правительством президента Украины».

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщало, что официальные лица США считают, что война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт, который продлится годы или десятилетия.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал, заявив, что любые идеи замороженных конфликтов, которые периодически звучат в СМИ, — это «фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Украина не пойдет на замороженный конфликт как следствие войны с Россией.