В ЕС столкнулись с проблемами по аресту российских активов, которые собирались передать Украине — Bloomberg 21 июня, 14:47 ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз оценил, что он не может законно конфисковать полностью замороженные российские активы, и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что ЕС продолжает исследовать, как можно было бы использовать более 200 миллиардов евро из замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину.

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Однако страны-члены не видят «никакого надежного правового пути, который бы позволял конфискацию замороженных или обездвиженных активов только на основании того, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС».

Несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может заставить Москву принять ответные меры.

Руководитель одного из банков на условиях анонимности заявил, что Россия может усложнить жизнь иностранным банкам и нацелиться на их местный персонал. Второй руководитель сказал, что его банк не лоббирует напрямую, но «принципиально против» конфискации со стороны ЕС.

Рабочая группа ЕС отдала предпочтение сверхприбыльному взносу, при котором компании с российскими холдингами, которые генерируют большие прибыли, инвестируя их, будут вынуждены перевести значительную сумму в ЕС. Это может уменьшить юридический риск для блока, поскольку ЕС не будет ими управлять.

Представители ЕС отметили, что такая модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели привлеченных фирм и будет справедливой с точки зрения налогообложения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, что блок выступит с предложением по использованию этих активов в середине июля.

Ранее сообщалось, что юридическая служба Совета ЕС разработала план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборационистов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.

