Украина получит 350 современных ракет британского производства для ПВО за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 25 июня.

По словам министра, эти ракеты будут применяться вместе со специально разработанными зенитно-ракетными комплексами. Пять из них Украина получит в ближайшее время.

Умеров отметил, что приобретение ракет происходит в рамках программы ERA, которая позволила привлечь более 2 млрд фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов.

Украинский министр поблагодарил британское правительство и всех партнеров, которые помогают Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Гили во время выступления на форуме NATO Public Forum в Гааге 24 июня заявил, что в ближайшее время Лондон объявит о новом пакете помощи для Украины, в частности в сфере усиления противовоздушной обороны.

Инициатива Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) стран G7 предусматривает предоставление Украине примерно 50 миллиардов долларов в виде займов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Эти средства направлены на поддержку бюджета, военных нужд и восстановление инфраструктуры Украины.