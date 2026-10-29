Чтобы пережить оставшийся срок президентства Трампа. Бывшие министры четырёх стран призвали передать Украине замороженные российские активы

Бывший канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз призвала ЕС конфисковать замороженные российские активы на сумму 210 млрд евро и передать их Украине для финансирования обороны. По ее словам, это поможет покрыть дефицит украинского бюджета в размере 70 млрд евро в следующем году и усилит позиции Киева на будущих мирных переговорах.

Об этом Ривз написала в статье для The Times.

В своём первом обращении после отставки с поста канцлера казначейства Ривз присоединилась к ведущим политикам Франции, Германии и Канады с призывом к ЕС взять под контроль российские банковские активы и передать их Киеву для финансирования обороны.

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По их мнению, такой шаг также снизил бы финансовое давление на европейские страны, в частности на Великобританию, которая в настоящее время финансирует поддержку Украины за счет налогов и увеличения государственных заимствований.

В прошлом году план конфискации российских активов, замороженных в ЕС, провалился из-за опасений Бельгии. Именно там хранится большая часть этих средств — в брюссельском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Бельгийская сторона опасалась, что в будущем её могут обязать вернуть эти средства.

Неспособность ЕС достичь соглашения вынудила британское правительство отказаться от собственного плана использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в банках Великобритании, для оказания помощи Украине.

В статье для The Times Ривз вместе с бывшей министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывшей министром Франции по делам Европы Натали Луазо и бывшей вице-премьером и министром финансов Канады Христи Фриланд заявили, что Великобритания и ЕС должны срочно выйти из тупика.

«Украину ждет крайне тяжелая зима: Россия наносит авиаудары по ее практически беззащитному населению. Кроме того, в следующем году Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере 70 млрд евро. Без новых средств способность Киева продолжать оборону будет серьезно подорвана», — написали политики.

Они отметили, что опасения Бельгии можно устранить, если замороженные на счетах европейских банков активы напрямую передать в собственность ЕС. В таком случае потенциальные финансовые обязательства перейдут к Европейскому Союзу в целом, а риски распределятся между всеми его странами, а не будут ложиться только на Бельгию.

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Политики добавили, что в случае соответствующих действий со стороны ЕС такие страны, как Великобритания и Канада, которые также располагают замороженными российскими активами, последуют этому примеру. Это позволит высвободить больше средств для Украины и укрепит её позиции в ходе предстоящих мирных переговоров.

«Трамп оказывает давление на Киев, требуя заключить соглашение с Москвой. Украина, как всегда, готова к мирным переговорам. Но Россия должна почувствовать усиление давления, чтобы начать настоящие переговоры. Передача её активов обеспечит необходимое давление», — написали политики.

Бывшие министры отметили, что если мирные переговоры не увенчаются успехом, выделение средств поможет Украине продержаться в течение последних двух лет президентства Дональда Трампа.

«Эти активы также будут финансировать оборону Украины до следующих президентских выборов в США, после которых Вашингтон может проявить к Украине больше благосклонности, чем сегодня», — написали они.

Политики подчеркнули, что даже в случае окончания войны конфискованные активы можно будет зачесть в счет обязательств России по выплате компенсации за незаконное вторжение.

На посту канцлера казначейства Ривз направила доходы от замороженных российских активов на финансирование обороны Украины. Благодаря этому Киев получил 2,26 млрд фунтов стерлингов (3,01 млрд долларов — прим. ред.). Кроме того, в этом году она согласовала ещё один кредит для Украины совместно с ЕС.