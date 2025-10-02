Бельгия выдвинула условие для использования российских активов в поддержку Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Веверп опросил других лидеров предоставить твердые гарантии по распределению рисков в случае использования замороженных российских активов .

Об этом сообщает The Guardian.

В своих комментариях сегодня утром де Вевер отметил, что попросил других лидеров предоставить твердые гарантии по распределению рисков в случае использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.

Отмечается, что Бельгия особенно уязвима в этом вопросе, поскольку более половины замороженных средств хранится в брюссельской клиринговой компании Euroclear.

Премьер-министр Бельгии 1 октября повторно поднял юридические вопросы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Вевер возглавляет группу стран, которые остаются скептическими относительно этого шага из-за беспокойства юридическими последствиями.

Он отметил, что Бельгия будет готова реализовать этот план только после получения удовлетворительных ответов на свои вопросы, а пока таких ответов не получено.

Использование российских замороженных активов — что известно

29 августа Politico сообщал, что Еврокомиссия разрабатывает план использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро для восстановления Украины после завершения войны. Предлагается инвестировать эти средства в более рисковые проекты, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно оказать давление на Россию из-за ее отказа прекратить войну.

27 августа Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что выступает против немедленной конфискации российских активов и предлагает продолжать использовать их как инструмент давления на Москву в переговорах.

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.