«Неужели Вторая мировая нас не научила?». Четыре причины, почему Украина уже должна была получить западные активы РФ — британский экономист 17 января, 16:32 Россия несет колоссальные разрушения и деньги нужны Украине уже сейчас, аргументирует Тимоти Эш (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Россия ведет себя точно так же, как нацистская Германия. И если ее замороженные на Западе активы не будут переданы Украине уже сейчас, это будет означать провал уроков Второй мировой войны, убежден британский экономист Тимоти Эш.

В свое новой колонке он пишет, что в свете ракетного обстрела Россией многоквартирного дома в Днепре недоумевает: почему на фоне таких разрушений ни один из $400 млрд замороженных на Западе российских активов не был переведен в Украину?

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Тимоти Эш называет как минимум четыре причины в поддержку такого решения, отметая контраргументы о «защите частной собственности» или «суверенного иммунитета» на Западе. Вот эти причины:

Деньги уже заморожены, поэтому их передача Украине одновременно станет важным сигналом для Китай и Ирана. «Если у вас есть активы на Западе и вы планируете быть плохим глобальным актором, ваши активы находятся под угрозой — как и должно быть», — поясняет Эш.

Россия настолько очевидно является причиной разрушений в Украине, а такой огромный ущерб уже нанесен, что доказать это вряд ли будет трудно. «Распределите активы сейчас — и займитесь бумажной работой позже», — призывает экономист.



Он считает, что аргументы о защите суверенного иммунитета не должны использоваться, «когда речь идет о таком государстве, как Россия, совершающем военные преступления и геноцид против другого государства, — такого как Украина».

По отношению к РФ это не будет атака на права частной собственности — поскольку Россия сама является государством, уничтожающим собственность, крадущим землю и имущество и буквально проезжающим танками по правам частной собственности.

Тимоти Эш считает, что казначейства Великобритании и США фактически безосновательно тормозят процесс передачи российских активов Украине, тогда как страна нуждается в средствах уже сейчас. Он также убежден, что «если бы Россия осознавала, что она будет платить за разрушения и военные преступления, которые совершает, возможно, меньше стремилась бы к таким действиям».

«Только подумайте, как бы мы сейчас отреагировали на действия нацистской Германии? Россия поступает точно так же, как Германия. Неужели мы ничему не научились во время Второй мировой войны? Если мы не будем распределять эти активы, то ответ на этот вопрос будет отрицательным. Казначейства Великобритании и США должны проснуться», — заключает Эш.