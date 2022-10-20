Что нужно, чтобы передать Украине замороженные активы РФ на Западе — объясняет экс-глава МИДа 20 октября, 18:47 Здание российского центробанка (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ рассказал, что нужно, чтобы передать Украине замороженные активы РФ на Западе.

«На самом деле, причина очень проста. Поскольку государственные активы, как правило, защищены тем, что называется мудрым словом „государственные иммунитеты“. Они защищены от того, чтобы на них оказывали влияние. На этом строится мировая финансовая система. И чтобы забрать эти активы, нужны судебные решения, под которые не подкопаешься», — сказал Климкин Радио НВ.

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По его словам, чтобы Украина могла забрать эти активы, нужно «сказать, что эти активы преступны».

«И государственные, и принадлежащие российским олигархам, которые являются частью российского режима. А это значит, что национальные суды, когда будут принимать эти решения, должны иметь перед собой очень четкие доказательства», — уточнил экс-глава МИДа.

По его словам, для этого нужны национальные решения США, Великобритании и европейских стран о признании России государством-террористом или спонсором терроризма.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие данной резолюции ПАСЕ «мощным сигналом мировому сообществу».

18 октября Россию объявил террористическим режимом парламент Эстонии.