Что нужно, чтобы передать Украине замороженные активы РФ на Западе — объясняет экс-глава МИДа

20 октября, 18:47
Поделиться:
Здание российского центробанка (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Здание российского центробанка (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ рассказал, что нужно, чтобы передать Украине замороженные активы РФ на Западе.

«На самом деле, причина очень проста. Поскольку государственные активы, как правило, защищены тем, что называется мудрым словом „государственные иммунитеты“. Они защищены от того, чтобы на них оказывали влияние. На этом строится мировая финансовая система. И чтобы забрать эти активы, нужны судебные решения, под которые не подкопаешься», — сказал Климкин Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=leDGKz-NsB4

По его словам, чтобы Украина могла забрать эти активы, нужно «сказать, что эти активы преступны».

Читайте также:

Парламент Канады одобрил законопроект, который позволяет передать другой стране замороженные активы (Фото:Tom Carnegie/Unsplash) Первый прецедент. Парламент Канады одобрил конфискацию российских активов и возможность их передачи Украине

«И государственные, и принадлежащие российским олигархам, которые являются частью российского режима. А это значит, что национальные суды, когда будут принимать эти решения, должны иметь перед собой очень четкие доказательства», — уточнил экс-глава МИДа.

По его словам, для этого нужны национальные решения США, Великобритании и европейских стран о признании России государством-террористом или спонсором терроризма.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие данной резолюции ПАСЕ «мощным сигналом мировому сообществу».

18 октября Россию объявил террористическим режимом парламент Эстонии.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Павел Климкин Конфискация Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины российский терроризм государство-спонсор терроризма

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X