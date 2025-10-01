В России до сих пор работают сотни западных компаний (Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В Москве разработали план на случай, если Европа начнет изымать российские зарубежные активы . В таком случае Россия может национализировать активы иностранных компаний, находящихся на ее территории, и оперативно их продать.

Об этом сообщает в среду, 1 октября, Bloomberg, ссылаясь на близкие к российскому правительству источники.

Агентство напомнило, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который позволяет ускоренную продажу государственных активов по специальной процедуре.

По словам источника Bloomberg, указ Путина призван ускорить продажу как российских, так и иностранных компаний. В случае конфискации российских активов в Европейском Союзе Москва может принять «симметричные меры».

На территории РФ до сих пор работают сотни западных компаний в различных отраслях, в частности UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc, Mondelez International Inc и другие.

Путин подписал указ на фоне того, как лидеры ЕС на саммите в Дании активизировали работу над планом выделения Украине кредита в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных активов Центрального банка России. Европейский план не предусматривает конфискации этих средств: Москва сможет получить активы обратно, если согласится компенсировать Украине убытки, вызванные войной.

Использование российских замороженных активов — что известно

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.