Поскольку президент США Дональд Трамп отказывается от финансовой поддержки Украины в войне, которую против нее развязала РФ, европейские лидеры становятся более радикальными в вопросе использования замороженных российских активов.

Об этом говорится в опубликованной 22 октября аналитической статье агентства Bloomberg.

«Новое предложение, обсуждаемое странами-членами Евросоюза, идет гораздо дальше, позволяя использовать российские деньги для предоставления кредитов Украине. Правительство в Киеве, возможно, никогда не будет вынуждено их возвращать, если только правительство России не согласится компенсировать ущерб, нанесенный войной», — пишет издание.

По данным агентства, согласно изначальному плану, согласованному в 2024 году, страны G7 намеревалось предоставлять Украине кредиты, которые будут погашены за счет процентов, полученных от замороженных российских активов. ЕС, в свою очередь, согласился предоставить Украине кредиты на сумму 45 млрд евро в рамках этой инициативы.

Однако сейчас, пишет Bloomberg, в Брюсселе обсуждают идею использования самих активов для предоставления Киеву новых кредитов на сумму около 140 млрд евро.

«Россия не сможет вернуть активы, которые находятся в европейском депозитарном учреждении Euroclear в Брюсселе, если не согласится оплатить восстановление Украины», — сообщило издание.

При этом, чтобы успокоить власти Бельгии (страны-хозяйки Euroclear), которые опасаются, что им придется выплатить десятки миллиардов евро, если Россия успешно подаст иск о возвращении денег, ЕС хочет заключит «индивидуальный долговой договор» с нулевой процентной ставкой.

«Причем он вступит в силу, если Euroclear в конечном итоге будет вынужден удовлетворить любые потенциальные будущие требования России. Бельгия хочет убедиться, что эти гарантии имеют прочную правовую основу», — сообщило издание.

На данный момент страны ЕС, G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российского Центробанка в виде ценных бумаг и наличных средств. Более того, как сообщало ранее Министерство финансов США, санкции, введенные против российских топ-чиновников и олигархов, по состоянию на март 2023 года заморозили еще около $58 млрд активов — включая дома, яхты и частные самолеты.

Как сообщает Bloomberg, ожидается, что в целом дополнительное финансирование будет использовано для закупки оружия, развития оборонной промышленности Украины и удовлетворения ее экономических нужд. Правительство в Киеве отчаянно нуждается в деньгах: Международный валютный фонд оценил дефицит финансирования в 65 миллиардов долларов на следующие четыре года.

«Проблема для ЕС заключается в том, что изъятие и расходование российских средств может быть истолковано как кража, даже если это делается группой влиятельных правительств в рамках юридически обязывающего соглашения», — пишет агентство.

Как правило, законное изъятие активов происходит только в том случае, если суд признал их доходами от преступной деятельности. Полномасштабное вторжение России в Украину явно нарушает международное право, но это не означает, что активы ее Центробанка считаются незаконно полученными доходами, подытожили в Bloomberg.

Ранее, 17 октября, издание Financial Times со ссылкой на документ сообщило, что Еврокомиссия планирует использовать активы российского Центробанка, которые заморожены в Euroclear, для финансирования «репарационного кредита» для Украины в размере €140 млрд.

Согласно документу, наибольшую часть этого займа направят на закупку оружия, а также поддержку оборонной промышленности Украины и Европы. Однако, как отмечают в Financial Times, по просьбе Франции ввели преимущество для европейского оружия.

Использование российских замороженных активов — что известно

29 августа Politico сообщал, что Еврокомиссия разрабатывает план использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро для восстановления Украины после завершения войны. Предлагается инвестировать эти средства в более рисковые проекты, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно оказать давление на Россию из-за ее отказа прекратить войну.

27 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что выступает против немедленной конфискации российских активов и предлагает продолжать использовать их как инструмент давления на Москву в переговорах.

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.

29 сентября в своей статье для Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложения предоставить Украине беспроцентный займ на общую сумму почти €140 млрд. Его нужно будет вернуть тогда, когда РФ компенсирует ущерб, нанесенный ею во время войны.

15 октября агентство Bloomberg писало, что Великобритания и Канада присоединятся к инициативе ЕС, которая предусматривает использование части около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных в странах Большой семерки, чтобы усилить финансовую поддержку Украины.