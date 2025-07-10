Мерц заявил, что РФ не получит доступа к замороженным активам, пока не возместит Украине 500 млрд евро ущерба

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что до тех пор, пока Москва не возместит убытки, она не должна получить доступ к своим замороженным активам. (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Кроме того, Мерц, выступая в Риме на четвертой конференции по вопросам восстановления Украины, уточнил, что до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, она не должна получить доступ к своим замороженным активам.

Также министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Рим Алабали-Радован в эфире Deutschlandfunk заявила, что Германия обещает предоставить Украине значительную финансовую помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Согласно оценкам Алабали-Радован, восстановление Украины в ближайшие десять лет потребует примерно $500 млрд на восстановление.

Министр также подчеркнула, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине и отметила, что ведутся акивные переговоры о том, как можно было бы с юридической точки зрения использовать замороженные активы России для этих целей.

Ранее собщалось, что в Евросоюзе ищут «более агрессивные» способы конфискации замороженных активов центрального банка России.

В январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

25 февраля руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что на данный момент отсутствует консенсус всех членов Евросоюза по конфискации замороженных в ЕС российских активов.

Санкции в отношении замороженных российских активов должны продлеваться каждые шесть месяцев с согласия всех 27 стран ЕС. В то же время в Брюсселе опасаются, что этим летом Венгрия может заблокировать их пролонгацию.

Кроме того, ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около $280 млрд российских активов в виде ценных бумаг и наличных, в основном через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около $58 млрд, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страны G7 и ЕС в 2025 году выделят Украине $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.