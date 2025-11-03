Трамп заявил, что не участвует в переговорах по замороженным российским активам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не вовлечен в обсуждение вопроса замороженных активов России, которые Запад рассматривает как возможный источник финансирования помощи Украине.

Об этом он сказал журналистам во время полета на борту Air Force One.



«Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую», — заявил американский президент.

Его комментарий прозвучал на фоне задержки решения Европейского Союза по использованию замороженных российских активов. ЕС перенес обсуждение этого вопроса на декабрь — после того, как Бельгия потребовала дополнительных гарантий, чтобы избежать юридических рисков, связанных с кредитами на сумму 140 млрд евро.

Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить новые варианты использования этих средств для рассмотрения на следующем саммите.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Запад заморозил активы Центробанка России и Минфина на сумму до 250 млрд долларов. Сам ЦБ РФ признавал, что под ограничения попали резервы общей стоимостью 300−350 млрд долларов, половина из которых хранится в европейских финансовых институтах.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западных партнеров направить эти средства на восстановление Украины. Один из предложенных ЕС вариантов — использование активов в формате репарационного кредита, который вернется только после получения компенсаций от России.