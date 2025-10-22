«Именно то, что нужно». Рютте поддержал идею Трампа относительно того, чтобы остановить войну в Украине по линии фронта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что согласен с предложением президента США Дональда Трампа относительно того, что война РФ против Украины должна остановиться по линии фронта .

Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду, 22 октября.

На вопрос журналистов относительно того, нужно ли прекращать огонь до мирных переговоров, Рютте ответил, что это «звучит просто, но это именно то, что нужно».

«Остановитесь там, где находитесь — это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем [22 октября]», — добавил он.

Он добавил, что сегодня продолжит обсуждение инициативы и готов делать все, что в силах НАТО, чтобы помочь реализовать эту идею. Генсек НАТО также напомнил, что недавно эту идею предложил президент США Дональд Трамп.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он сможет закончить войну России против Украины.

Впоследствии Трамп написал в соцсети, что предложил Украине «остановить убийства».

«Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег», — написал Трамп в Truth Social.

20 октября пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что российская позиция по остановке боевых действий на нынешней линии фронта, к чему призывает президент США, не изменилась.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.