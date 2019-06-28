Замминистра обороны обсудил с партнерами из НАТО российскую агрессию и ситуацию на Донбассе Сегодня, 10:58 313 Цей матеріал також доступний українською Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com В Брюсселе обговорили агрессию РФ на Донбассе Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Анатолий Петренко сообщил партнерам из НАТО о ситуации на востоке Украины с учетом продолжающихся агрессивных действий РФ.

Об этом сообщает корреспондент НВ Дмитрий Тузов.

«Мы обратили внимание наших партнеров на процедуры по упрощению выдачи паспортов Украины для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на игнорирование (РФ, — ред.) решения Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей, на непризнание (Россией, — ред.) результатов официального расследования по самолету MH-17. Это все — вещи, которые происходят, к сожалению, на фоне обострившейся военной обстановки на востоке Украины», — сказал Петренко, который принимал участие в нескольких заседаниях в рамках мероприятий на уровне министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Саммит министров обороны стран — членов НАТО прошел в Брюсселе 26−27 июня 2019 года.

