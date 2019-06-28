Петр Чернышов
Libra не взлетит
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Светлана Ройз
10 правил для родителей. Как уберечь своего ребенка
Ярослава Гресь
Никто не имеет на это права. Что должна знать каждая женщина
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Замминистра обороны обсудил с партнерами из НАТО российскую агрессию и ситуацию на Донбассе

Сегодня, 10:58
313
Цей матеріал також доступний українською

Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com

В Брюсселе обговорили агрессию РФ на Донбассе

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Анатолий Петренко сообщил партнерам из НАТО о ситуации на востоке Украины с учетом продолжающихся агрессивных действий РФ.

Об этом сообщает корреспондент НВ Дмитрий Тузов.

«Мы обратили внимание наших партнеров на процедуры по упрощению выдачи паспортов Украины для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на игнорирование (РФ, — ред.) решения Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей, на непризнание (Россией, — ред.) результатов официального расследования по самолету MH-17. Это все — вещи, которые происходят, к сожалению, на фоне обострившейся военной обстановки на востоке Украины», — сказал Петренко, который принимал участие в нескольких заседаниях в рамках мероприятий на уровне министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Саммит министров обороны стран — членов НАТО прошел в Брюсселе 26−27 июня 2019 года.

Теги:   Россия Донбасс НАТО

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Страны

Вчера, 16:36

img
В Тунисе прогремели два взрыва, девять пострадавших
Политика

Вчера, 20:44

img
Команда Зеленского проведет под АП бесплатный концерт саксофониста
События

Сегодня, 03:28

img
Наблюдательный совет Общественного отменил свое решение об увольнении Аласании

ТОП 3

Геополитика

26 июня, 19:41

img
Семь национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ
23006
Геополитика

26 июня, 21:36

img
Избран новый генсек Совета Европы
8101
Геополитика

Вчера, 07:32

img
Волкер прокомментировал отвод украинских сил в Станице Луганской
7448