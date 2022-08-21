Готовы применить 5 статью НАТО. В Польше ответили на возможную угрозу размещения российских Кинжалов в Калининграде 21 августа, 16:52 Войцех Скуркевич (Фото:Wojciech Skurkiewicz/Facebook)

Замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что действия НАТО будут адекватны действиям России, а в случае угрозы можно будет применить статью 5 Североатлантического договора.

Об этом он сказал в интервью агентству PAP.

На этой неделе Associated Press сообщило, что РФ разместила в Калининградской области, граничащей с Литвой и Польшей, свои гиперзвуковые ракеты Кинжал.

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«Как государство восточного фланга НАТО мы это вполне осознаем, поэтому наши действия — по консультациям с нашими союзниками и штаб-квартирой НАТО — и дальше будут адекватными угрозам и действиям Российской Федерации», — подчеркнул Скуркевич.

По его словам, Варшава консультируется со своими партнерами, в том числе президентом США Джо Байденом.

Войцех заверил: если будет какая-либо угроза, статья 5 Североатлантического договора — нападение на страну-члена НАТО является атакой на все НАТО — будет реализована.

«Поэтому мы в абсолютной безопасности, когда речь идет обо всех вопросах, связанных с угрозами Республике Польша», — добавил он.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что размещенные в Калининграде российские ракеты Кинжал не изменят ситуацию с безопасностью в регионе.

В Великобритании и США считают, что атака РФ на Запорожскую атомную станцию, крупнейшую АЭС в Европе, станет нарушением статьи 5 договора НАТО.



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