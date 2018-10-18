Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину с рабочим визитом

В Украину с рабочим визитом прибыла замгоссекретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирсен Мэдисон.

Об этом сказано в сообщении посольства США в Twitter.

Во время визита чиновница обсудит с украинскими должностными лицами вопросы безопасности границы, правопорядка и усилия по борьбе с коррупцией.

Вітаємо в ???????? заступницю Держсекретаря з міжнародних питань боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Кірстен Медісон! В ході візиту вона обговорить з укр. посадовцями питання безпеки кордону, поліції та зусилля у боротьбі з корупцієюhttps://t.co/D9zgb8vjVh — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 октября 2018 г.

Также Мэдисон в период с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.