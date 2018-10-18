18 октября 2018, четверг

Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину с рабочим визитом

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Украину с рабочим визитом прибыла замгоссекретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирсен Мэдисон.

Об этом сказано в сообщении посольства США в Twitter.

Во время визита чиновница обсудит с украинскими должностными лицами вопросы безопасности границы, правопорядка и усилия по борьбе с коррупцией.

Также Мэдисон в период с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

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