Замглавы АП назвал страну, которую Зеленский намерен посетить в первую очередь Сегодня, 11:45 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Германия будет одной из первых стран, которую посетит Зеленский, заявил Вадим Пристайко Радио Свобода

Заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко рассказал, что Германия будет одной из первых стран, которую посетит Владимир Зеленский.

В интервью Укринформу он заявил, что дата визита пока еще не согласована, в целом их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают.



Пристайко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер Ангела Меркель.

Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель был одним из первых телефонных контактов Зеленского не поздравительных, а именно предметных.

Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер сообщила ему, о чем говорилось в разговоре с Путиным.

«Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины», — подчеркнул он.