Заместитель главы МИД Украины: Станут ли отношения Украины и Китая стратегическими? Не уверен 19 января, 21:17 Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook)

Позиция КНР относительно российской агрессии против Украины не стала хуже, но до сих пор неприемлема для Киева. Такое мнение во время мероприятия NV «Украина и мир впереди 2023» высказал заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

«По-моему, сейчас продолжается процесс решения в Пекине, как себя позиционировать в отношении России. Назвать это нейтралитетом, наверное, нельзя. Вы же понимаете, какова позиция Китая в ООН во время голосований за резолюции о нашей территориальной целостности и суверенитете, которые для нас сверхважны», — сказал Мельник.

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Он осторожно относится к прогнозам насчет послевоенных отношений Украины и КНР.

«Могут ли быть отношения стратегическими? Не уверен. Однако новую стратегию нам действительно пора строить, в частности, военную стратегию взаимоотношений с официальным Пекином. Сейчас эти отношения находятся в состоянии переосмысления», — считает замминистра.

По его словам, важна будущая роль партнеров Украины, прежде всего США и ЕС, в выстраивании новой архитектуры отношений с Китаем. Эту страну рассматривали сквозь призму выгодных торговых контактов, но сейчас в Европе уже задумываются, целесообразно ли это без учета политической позиции Пекина, отметил Андрей Мельник.

"Та же канцлер [ФРГ Ангела] Меркель практически ежегодно ездила с визитами в Китай в ходе своей каденции. Это подавалось германскому обществу как мирный процесс, от которого обе стороны только выиграют и не существует никаких рисков. Эта война данную истину подвергла сомнению», — резюмировал дипломат.