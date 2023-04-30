«Возможность вполне реальна». Заместитель главы МИД Украины не исключает посредничества Пекина в прекращении российско-украинской войны

30 апреля, 16:31
Поделиться:
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Фото:МИД)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Фото:МИД)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что Китай заинтересован в окончании российско-украинской войны и мог бы сыграть роль посредника.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете WAZ.

По словам украинского дипломата, возможность того, что Китай поможет установить мир в Украине, вполне реальна.

«Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое и мирное решение и прекращение боевых действий больше отвечают интересам Пекина, чем это масштабное, бесконечное землетрясение для всего мирового порядка», — сказал Мельник.

Видео дня

Читайте также:
Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского. Что осталось за кадром

Он считает недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином «большим шагом вперед» как в укреплении связей с Китаем, так и для прекращения российской агрессии.

Замминистра отметил при этом, что взгляд Китая на это может отличаться от украинского. Для Киева, в частности, обязательным условием является вывод всех российских войск с оккупированных территорий то время как китайские «предложения» не содержат такого условия — ред.), подчеркнул Мельник.

Он добавил, что Украина с нетерпением ждет приезда эмиссара Ли Хуэя, которому поручили попытаться найти возможности политического урегулирования войны.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Читайте также:

До вчерашнего дня Cи Цзиньпин и Владимир Зеленский не разговаривали ни разу за время вторжения РФ (Фото:Reuters / ОП) «Карта, которую всегда мог разыграть Китай». Настоящая суть и подводные камни разговора Зеленского с Си Цзиньпином — анализ западных СМИ

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами о политическом урегулировании» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулирование» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящей из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговоров, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Китай МИД Украины Андрей Мельник Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X