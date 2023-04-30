«Возможность вполне реальна». Заместитель главы МИД Украины не исключает посредничества Пекина в прекращении российско-украинской войны 30 апреля, 16:31 Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Фото:МИД)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что Китай заинтересован в окончании российско-украинской войны и мог бы сыграть роль посредника.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете WAZ.

По словам украинского дипломата, возможность того, что Китай поможет установить мир в Украине, вполне реальна.

«Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое и мирное решение и прекращение боевых действий больше отвечают интересам Пекина, чем это масштабное, бесконечное землетрясение для всего мирового порядка», — сказал Мельник.

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Он считает недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином «большим шагом вперед» как в укреплении связей с Китаем, так и для прекращения российской агрессии.

Замминистра отметил при этом, что взгляд Китая на это может отличаться от украинского. Для Киева, в частности, обязательным условием является вывод всех российских войск с оккупированных территорий (в то время как китайские «предложения» не содержат такого условия — ред.), подчеркнул Мельник.

Он добавил, что Украина с нетерпением ждет приезда эмиссара Ли Хуэя, которому поручили попытаться найти возможности политического урегулирования войны.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами о политическом урегулировании» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулирование» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящей из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговоров, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.