Могут перегруппироваться. Великобритания скептически относится к обещаниям РФ «сократить боевые действия» — заместитель Джонсона 30 марта, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Доминик Рааб (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Война России против Украины — главные события 30 марта



Об этом сообщает Sky News.

«Мы судим о российской военной миссии по ее действиям, а не только по словам. Очевидно, что есть определенный скептицизм касательно того, что она перегруппируется и снова нападет, вместо того чтобы всерьез заняться дипломатией или чем-то подобным», — сказал он.

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По его словам, «дверь для дипломатии всегда будет оставаться приоткрытой», однако, он не думает, «что можно доверять тому, что выходит из уст военной машины Путина».

«В конечном счете, они должны быть проверены своими действиями, и они должны уйти из Украины, а не просто передислоцироваться. Но я думаю, что мы очень скептически относимся ко всему, что исходит из Москвы», — сказал он.

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29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

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