«Мне не нужно 120. Угрожать миру не планирую». Залужный резко высказался о промедлении с предоставлением Украине самолетов

30 июня, 13:22
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Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo)

Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для более быстрого контрнаступления Украине нужно больше оружия, в частности самолеты — «не 120, но хотя бы ограниченное количество».

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Залужный напомнил о доктрине сил НАТО, которая, по его словам, аналогична российской и предполагает превосходство в воздухе перед началом наземных наступательных операций.

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«А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Это ли не ваше дело? У вас есть собственная доктрина. У вас есть танки, у вас есть несколько пушек, у вас есть несколько боевых машин. Вы можете это сделать. Что это такое?», — спрашивает генерал.

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Журналисты рассказали, что у Залужного есть экран, на котором видно все, что происходит в воздушном пространстве: собственные самолеты в небе над Украиной, авиация стран НАТО на западной границе и российские самолеты на восточных границах.

По словам генерала, число самолетов, которые дежурят возле украинских границ на западе, вдвое превышает количество российских самолетов, которые наносят удары, а войска на земле становятся «легкой мишенью».

«Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда? […] Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет», — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что российские оккупанты используют авиацию другого поколения и сравнил это с тем, если бы украинцы пошли в наступление с луками и стрелами.

«Все бы сказали: «Вы с ума сошли?». Но на этот вопрос ответ: «Нет, нет», — сказал главнокомандующий.

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США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение F-16 не раньше Нового года 2024.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Авиация Истребители Самолеты F-16 Истребитель Валерий Залужный

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