Залужный о Суровикине: Обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда 15 декабря, 15:11 Валерий Залужный (Фото:www.facebook.com/CinCAFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин — это обычный командир времен Петра I, держиморда.

«При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает», — сказал он в интервью Economist.

Видео дня

По словам Залужного, в советской армии приветствовалось и внедрялось одно понятие: командир.

«Но быть командиром и быть лидером — не одно и то же», — сказал он.

Залужный заявил, что в ВСУ — все иначе, иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50−60 лет.

«Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным — это значит оставаться человеком в любой ситуации — это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером», — сказал он.