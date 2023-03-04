Залужный встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады: о чем говорили

4 марта, 19:00
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Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр и главком ВСУ Валерий Залужный (Фото:Главнокомандующий ВСУ / Telegram)

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр и главком ВСУ Валерий Залужный (Фото:Главнокомандующий ВСУ / Telegram)

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр прибыл в Украину, где встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом Залужный сообщил в своих соцсетях в субботу, 4 марта.

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«Провели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на восточное направление», — рассказал подробности встречи главком ВСУ.

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Также Залужный и Эйр обсудили вопросы поставок военной помощи: вооружения и боеприпасов.

«Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства», — написал Залужный.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Канада Минобороны Канады Главнокомандующий Украина-Канада Валерий Залужный Война России против Украины

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