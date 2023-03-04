Залужный встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады: о чем говорили
Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр и главком ВСУ Валерий Залужный (Фото:Главнокомандующий ВСУ / Telegram)
Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр прибыл в Украину, где встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом Залужный сообщил в своих соцсетях в субботу, 4 марта.
«Провели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на восточное направление», — рассказал подробности встречи главком ВСУ.
Также Залужный и Эйр обсудили вопросы поставок военной помощи: вооружения и боеприпасов.
«Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства», — написал Залужный.