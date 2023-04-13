Залужный встретился с главой штаба вооруженных сил Франции 13 апреля, 17:49 Валерий Залужный и Тьери Бюркар (Фото:Валерий Залужный / Telegram)

В Украину прибыл начальник объединенного штаба Вооруженных сил Франции, генерал армии Тьери Бюркар, с ним уже встретился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что визит генерала — это четкий сигнал поддержки.

«Был рад впервые приветствовать в Украине начальника объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора», — заявил он.

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По словам главнокомандующего, он провел с французским топ-генералом содержательные переговоры, ознакомил того с ситуацией на фронте.

В ходе переговоров Залужный также подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16.