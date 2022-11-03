С 24 февраля ВСУ уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за десять лет войны в Афганистане — Залужный 3 ноября, 11:42 Украинские военные (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за время полномасштабной агрессии украинские защитники уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за десятилетнюю войну в Афганистане.

«За время полномасштабной агрессии украинские защитники уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем Советский Союз потерял за 10-летнюю войну в Афганистане — 278 российских самолетов в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане», — говорится в сообщении Залужного в Twitter в четверг, 3 ноября.

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По его словам, война против Украины является позором для России и повлечет за собой разрушение РФ.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 3 ноября, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 000 своих военных, за минувшие сутки — 730.



3 ноября Украина отмечает День ракетных войск и артиллерии.