«Могу сказать: если не получу 100 тысяч снарядов, погибнет 1000 человек». Залужный о регулярных разговорах с Милли 30 июня, 13:49 Марк Милли (Фото:Sarahbeth Maney/Pool via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько раз в неделю проводит разговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, которые могут длиться часами.

Об этом украинский генерал рассказал в интервью The Washington Post.

Журналисты пишут, что Залужный постоянно «делится своими опасениями» с Милли, «которым он глубоко восхищается и которого считает своим другом». Например, в среду, 28 июня, он сказал американскому коллеге, сколько артиллерийских снарядов ему нужно.

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«У нас есть договоренность: 24/7, мы на связи. Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: «Если я не получу 100 тысяч снарядов за неделю, погибнет 1000 человек. Стань на мое место», — рассказал Залужный.

В то же время, по его словам, не Милли решает, получит ли Украина самолеты или нет, а без принятого решения «ежедневно гибнет очень много людей, просто потому, что его еще не приняли».