Залужный провел встречу с командующим Вооруженными силами Латвии

20 апреля, 22:21
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с командующим Национальными Вооруженными силами Латвии генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем в четверг, 20 апреля.

«Провел встречу с командующим Национальными Вооруженными силами Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину», — написал Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ рассказал своему латвийскому коллеге о текущей ситуации на фронте. Также он отметил важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставке снарядов и вооружения.

«Договорились продолжать диалог и сотрудничество по укреплению обороноспособности Украины. Благодарен генералу Калныньшу и всему латвийскому народу за солидарность и поддержку», — добавил Залужный.

20 апреля Залужный провел переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили приоритетные для Украины направления вооружения, техники и боеприпасов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Латвия Валерий Залужный Война России против Украины

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