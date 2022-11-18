Залужный обсудил массированные ракетные атаки России с американским коллегой Милли 18 ноября, 05:39 Валерий Залужный (Фото:www.facebook.com/CinCAFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте после массированных ракетных атак России.

Об этом сказал представитель Объединенного штаба США Дэйв Батлер для CNN.



Милли подтвердил дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

"Они обсудили неспровоцированное и продолжение вторжения России в Украину и обменялись мнениями и оценками. Глава подтвердил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Батлер.

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