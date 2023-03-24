Залужный обсудил усиление ПВО Украины с адмиралом Британии 24 марта, 22:39 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином. Одной из тем обсуждений стало усиление противовоздушной обороны.

По словам главнокомандующего, он рассказал коллеге о ситуации на всей линии фронта. Самым сложным участком остается Бахмутское направление, но Силам обороны удается стабилизировать обстановку.

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«Также обсудили вопросы усиления украинского ПВО. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку», — добавил Залужный.

21 марта Великобритания сообщила, что передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.

Глава Минобороны Бен Уоллес 16 января сообщил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что Великобритания первой передаст ВСУ западные танки.

4 марта чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2 чем Лондон обещал сначала.