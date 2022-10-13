Залужный проинформировал США о потребностях ВСУ 13 октября, 22:27 Залужный отметил, что ситуации на фронте остается сложной, но контролируемой (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли итоги встречи в формате Рамштайн.

«Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Предметно обсудили результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн», — сообщил Залужный в Telegram.

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Главнокомандующий поблагодарил страны-партнеры за последовательную поддержку Украины и военную помощь, благодаря которой ВСУ успешно противостоят российской агрессии, а генералу Милли — за лидерство в этом сверхважном деле.

Залужный отметил, что ситуации на фронте остается сложной, но контролируемой.

«Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», — отметил он.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.