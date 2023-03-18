«Залужный продемонстрирует креатив». О наступлении Украины и конфронтации Москвы с Тель-Авивом — интервью с израильским офицером 18 марта, 14:46 Эксклюзив NV Бахмут. Март 2023 года (Фото:Aris Messinis)

Офицер армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар считает, что и во время третего контрнаступления Генеральный штаб Украины во главе с генералом Валерием Залужным продемонстрирует креативный подход, военную смекалку и высокую результативность.

По его мнению, наиболее перспективным направлением является рассечение южной российской группировки с выходом к Азовскому морю. А повреждение Крымского моста, как предполагает эксперт, станет кульминацией этого контрнаступления ВСУ. Тогда окруженную группировку РФ можно принудить к капитуляции, убежден израильский военный.

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В интервью Radio NV Тамар также рассказал о конфронтации Израиля с РФ в связи с передачей Украине антидроновых систем и почему в США довольно спокойно отреагировали на потерю дрона MQ-9 Reaper, который сбила Россия.

— Геополитическое положение Израиля очень сложное. Он окружен враждебными государствами, некоторые из них хотят уничтожить Израиль. Страна занимала очень осторожную позицию по поводу России. Сейчас видим, что правительство Израиля позволило своим оборонным компаниям продать антидроновые системы. Что изменилось?