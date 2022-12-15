Залужный обсудил с генералом Милли поставки оружия для ВСУ и поделился главным выводом войны с РФ 15 декабря, 22:06 Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли вопросы поставок ВСУ вооружений, боеприпасов и техники.

О разговоре с Милли Залужный сообщил в Telegram.

«Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии», — написал он.

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Залужный выразил надежду на дальнейшую действенную поддержку США в реализации планов Генерального штаба ВСУ, а также озвучил главный вывод после 9 месяцев войны против России.

«Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией — с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца», — пишет главнокомандующий.

15 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.