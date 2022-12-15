Залужный обсудил с генералом Милли поставки оружия для ВСУ и поделился главным выводом войны с РФ
Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли вопросы поставок ВСУ вооружений, боеприпасов и техники.
О разговоре с Милли Залужный сообщил в Telegram.
«Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии», — написал он.
Залужный выразил надежду на дальнейшую действенную поддержку США в реализации планов Генерального штаба ВСУ, а также озвучил главный вывод после 9 месяцев войны против России.
«Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией — с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца», — пишет главнокомандующий.
15 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.