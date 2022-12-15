Залужный обсудил с генералом Милли поставки оружия для ВСУ и поделился главным выводом войны с РФ

15 декабря, 22:06
Поделиться:
Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли вопросы поставок ВСУ вооружений, боеприпасов и техники.

О разговоре с Милли Залужный сообщил в Telegram.

«Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии», — написал он.

Видео дня

Читайте также:

Украинский военный в Донецкой области, 30 ноября 2022 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS) Залужный назвал три стратегических задачи для ВСУ и Украины. Главная — удержать позиции

Залужный выразил надежду на дальнейшую действенную поддержку США в реализации планов Генерального штаба ВСУ, а также озвучил главный вывод после 9 месяцев войны против России.

«Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией — с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца», — пишет главнокомандующий.

15 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.

https://www.youtube.com/embed/G0bLncsJqw8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Марк Милли

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X