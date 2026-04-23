Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на онлайн-встрече со студентами из разных украинских университетов (Фото: Валерий Залужный / Telegram)

Некоторые влиятельные политические деятели из разных стран предлагают Украине сценарий Финляндии после Второй мировой войны в вопросе отношений со страной-агрессором Россией, но для Украины он неприемлем, заявил посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что Финляндия не стала частью СССР и продолжала существовать, имея общую границу с РФ, но она не приняла антироссийскую политику до вступления в НАТО в 2023 году.

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«Финляндия приняла политику, которая называлась „не анти-Россия“. Финляндия не приняла политику „анти-Россия“ и жила, уважая и глядя на Россию, как на своего самого надежного соседа. И таким образом жила. Украина не сможет этого сделать из-за неординарности людей, которые живут на ее территории — это же огромные потери, которые мы понесли», — сказал Залужный.

В то же время дипломат не исключил налаживания отношений с РФ «когда-то», но учитывая историю страны-агрессора.

Также Залужный заявил на онлайн-встрече, что старый мировой порядок уже закончился, а на формирование нового порядка повлияет «большая технологическая революция, которая происходит прямо сейчас и связана с искусственным интеллектом».