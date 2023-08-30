Залужный обсудил обучение украинских пилотов на F-16 с начальником штаба обороны Дании 30 августа, 21:22 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером обсудил обучение украинских пилотов и инженеров на самолетах F-16.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

«В фокусе — обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке», — отметил Залужный.

Видео дня

Кроме того, он договорился с датскими партнерами начать работу над логистикой по обеспечению обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

«Поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором», — подчеркнул Залужный.

Истребители F-16 для Украины — что известно

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.